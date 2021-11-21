انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق السماوي لفوز هام بنتيجة 3/ 2.

الباطن يتقدم سريعًا:

وبدأت مباراة الباطن ضد التعاون التي أُقيمت ملعب الفريق السماوي بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض بشكل سريع واستحوذوا على اللعب منذ الدقائق الأولى.

ونجح زكريا سامي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12 برأسية مميزة، بعد تلقيه كرة عرضية من ركلة ركنية، قبل أن يعزز محمد رايحي تقدم السماوي بهدف ثان بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

واشتعلت المباراة بعد الهدفين، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح التعاون عند الدقيقة 40، قبل أن يلجأ إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحتها، ليعترض مدرب السماوي، ألين هورفات بقوة على القرارات، ويتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وسدد لوفانور هنريكي ركلة الجزاء بنجاح عند الدقيقة 43، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن ضد التعاون بتقدم السماوي بهدفين مقابل هدف.

السماوي يتقدم والتعاون يقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل السماوي الضغط، ولعب فابيو أبرو كرة لتصطدم بمدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إياغو سانتوس وتهز شباك فريقه بالخطأ عند الدقيقة 60.

ونجح فهد الرشيدي في تقليص الفارق عند الدقيقة 66 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة مميزة من لياندر تاوامبا، لتستمر محاولات الفريقين بعد الهدف، إلا أنها لم تنجح، لتنتهي المباراة بفوز الباطن بنتيجة 3/ 2.

ورفع السماوي رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 10 نقاط في المركز الـ14.