أوضح فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف ومدير مشروع تطوير التعليم في الحرمين الشريفين، الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، بدء مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين في مرحلته الثانية، بتحليل احتياجات المنظومة التعليمية.

وأبان “السلمي” بأن المرحلة الحالية هي المرحلة الثانية في خارطة مراحل المشروع الخمسة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وتحقيق الجودة العلمية للمساهمة في تنفيذ خطة الرئاسة (2024)، ورؤية المملكة (2030)، وتركز المرحلة الحالية، على تحليل مقومات وخصائص واحتياجات المنهج والمحتوى للمنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين من خلال عقد ورش العمل والمقابلات والاستبانات والتحاليل المكتبية وتحكيم الخبراء للوصول إلى دراسة متكاملة توضح الاحتياجات اللازمة للتطوير.

وقدم فضيلته الشكر لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه المتواصل في تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله.