قال رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان إنه سيعتزل العمل السياسي ويتقاعد في عام 2023.

ونقلت قناة العربية عن قائد الجيش السوداني القول في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز: سأعتزل السياسة وأتقاعد من الخدمة بعد انتخابات 2023 في السودان.

اتفاق البرهان وحمدوك

ووقع رئيس المجلس السيادي السوداني مع رئيس مجلس الوزراء اتفاقًا قبل عدة أيام ينص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل معًا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

مهام مجلس السيادة الانتقالي

كما تضمن الاتفاق أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م.

ونص الاتفاق على أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية، كما أكد الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبة وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.