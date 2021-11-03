شدد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

كما أكد البرهان، خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقيادة العامة المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط.

تطورات الأوضاع السياسية:

وأطلع البرهان مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

في السياق، قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان اليوم الأربعاء: إن تشكيل الحكومة “بات وشيكا”.

مصلحة الوطن:

ونقل تلفزيون السودان عن أبو هاجة قوله: “ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية”.

وكانت مصادر مطلعة على المحادثات الجارية أفادت بحدوث تقدم في ملف الوساطة بين رئيس الحكومة المقالة عبدالله حمدوك والمكون العسكري.