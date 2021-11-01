أصدر قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، قرارًا بإقالة النائب العام في السودان مبارك محمد عثمان، وذلك في أعقاب قرار بالإفراج عن عدد من منتسبي نظام البشير.

الإفراج عن مسجونين:

وأوضحت مصادر أمنية في السودان يوم أمس الأحد أنه تم الإفراج عن إبراهيم غندور رئيس حزب البشير، والمفرج عنهم من نظام البشير سبق أن صدر قرار بإطلاقهم في 8 سبتمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام سودانية بإفراج السلطات المختصة عن عدد من القيادات النظام السابق الذين جرى اعتقالهم قبل أشهر، وشمل الإفراج اللواء أمن عمر نمر معتمد الخرطوم الأسبق، والمهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم وخالد محمد خير وخمسة آخرين.