يطمح النجم فراس البريكان في الظهور بشكل مميز خلال مباراة السعودية وفيتنام، وقيادة الأخضر لتحقيق فوز هام في مشواره بالتصفيات المونديالية.

هدف يمنح فراس البريكان رقمًا مميزًا

ويسعى فراس البريكان لتسجيل هدفه الثالث بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن تصفيات كأس العالم، وفي حالة تسجيله لهدف ضد فيتنام سيُعادل رقم 8 لاعبين سابقين.

ونجح 8 لاعبين سابقين في تسجيل 3 أهداف مع الأخضر في التصفيات المونديالية، وهم؛ محمد نور، مالك معاذ، سعود جاسم، رضا تكر، حسين عبد الغني، أسامة هوساوي، أحمد جميل وأحمد الفريدي.

مباراة السعودية وفيتنام غدًا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وفيتنام، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة السعودية وفيتنام، يتصدر الأخضر مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما يتذيل منتخب فيتنام الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.