قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” مساء الاثنين: إن مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في خليج عُمان.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورًا لاقتراب مروحية إيرانية من بارجة أمريكية في الخليج.

بيان البنتاجون:

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان، ودارت حولها ثلاث مرات في واقعة انتهت دون تأثير على العمليات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: إن الطائرة الإيرانية حلقت على بعد 25 ياردة (نحو 23 مترًا) من السفينة إيسكس الحربية.

وأضاف كيربي: “هذا أمر خطير لأنه ربما يؤدي إلى حسابات خاطئة”.