قال متحدث اسم البنتاجون للعربية، اليوم الجمعة: إن وزارة الدفاع تدعم قرار الخارجية الأمريكية ببيع أسلحة وصواريخ للسعودية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، بأنه تمت الموافقة على بيع السعودية منظومة صواريخ جو- جو متقدمة.

280 صاروخًا جو- جو:

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس، أن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع 280 صاروخًا جو- جو طراز (إيه. آي. إم- 120 سي) للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: إنها أقرت الصفقة المقترحة يوم 26 أكتوبر، مضيفًا أن مبيعات الصواريخ جو- جو تأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم”.

وأضاف أن “صواريخ إيه آي إم- 120 سي السعودية لعبت دورًا رئيسيًّا في اعتراض هجمات الطائرات المسيرة المتعددة التي عرضت القوات الأمريكية للخطر، وهددت أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي في المملكة”.

تعزيز الدبلوماسية:

وأردف أن صفقة الصواريخ “تتسق بشكل كامل مع التزام الإدارة بتعزيز الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن، مع ضمان أن المملكة العربية السعودية لديها الوسائل للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية للحوثيين المدعومين من إيران”.