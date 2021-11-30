جدد البنك المركزي السعودي التحذير من أساليب الاحتيال المالي المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هناك نشرات إخبارية مفبركة تظهر في مواقع التواصل وتعلن عن فتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين

وحذر البنك من التعامل مع هذه الإعلانات مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أساليب الاحتيال المالي، والتي تستهدف الاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في الاستثمار.

حملة البنك المركزي لمواجهة الاحتيال المالي

وكان أعلن البنك أعلن في وقت سابق عن إطلاق خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية التي تطلب الإفصاح عن البيانات المالية والبنكية.

وطلب البنك من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية التي تطلب منهم تحديث البيانات البنكية أو تعدهم بالفوز بمكافآت وجوائز مالية من خلال إعادة إرسالها إلى الرمز المجاني الموحد : 3303300

هيئة الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية (SMS) ، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسالها للرقم المجاني 330330.

وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.