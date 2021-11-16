أتاحت منطقة “البوليفارد رياض سيتي” الفرصة لرائدة الأعمال السعودية “الهتون الموسى” لعرض عطورها التي استخلصتها من غزلان إفريقيا، إضافةً إلى بيعها وحكاية قصصها وتجاربها في صيد الغزلان الذي حولته من شغف وهواية إلى تجارة حاضرة في قلب موسم الرياض 2021.

قصة الهتون

وتعود بدايات قصة الهتون الموسى مع العطور إلى امتهانها صيد الغزلان، واستخلاص المسك منها في ممارسات كانت بدايتها للهواية والشغف، قبل أن يتطور ذلك الاهتمام ويصبح تجارةً مميزةً ومتخصصةً في بيع المسك، أحد العطور العالمية الفاخرة، ومصادر مساعدة الجسم على الاسترخاء من خلال روائحه الزكية.

ومرت الموسى بعدد من المراحل التي شكلت هوايتها وموهبتها اللتين اتخذت منهما سبيلًا للمشاركة في تجارة المنتج المحلي، حيث أسست معملًا منزليًّا لتطوير مهنتها، باستخدام الزيوت العطرية التي تمثل أداةً أساسيةً في مشتقات وجذور العطور.

المسك الإفريقي

وتؤكد الهتون التي أمضت عامًا ونصف عام في صيد الغزلان بجنوب إفريقيا أن شغفها كان وراثيًّا مستمدًّا من عائلتها التي دأبت على ذلك سنين عديدة، مشيرة إلى أن موسم الرياض 2021 حقق لها تجربةً استثنائيةً من خلال إتاحة المجال لها في عرض العطور وحكاية قصصها المختلفة، والفوارق بين الموسمية منها وغير الموسمية.

وبحسب الموسى فإن مسك الغزال من أجود أنواع العطور العالمية، مؤكدةً أن صناعته تحتاج تركيزًا عاليًا وشغفًا كبيرًا، إضافةً إلى احترافية التسويق قبل طرحه في المتاجر.