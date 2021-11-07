أعلنت جائزة السعودية الكبرى عن انضمام “البيك” كداعم رسمي لسباق جائزة السعودية الكبرى الأولى على الإطلاق، المقامة في جدة ابتداءً من 3 ديسمبر حتى 5 ديسمبر 2021.

فورمولا 1:

ويشكل سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 للعام 2021 مصدر فخر وطني يجسد طموحاتنا في المشاركة في بناء مستقبل شباب الوطن، وسيكون الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر على الإطلاق، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مجالات الرياضة والترفيه في المملكة.

ويشتهر “البيك” بمذاقه المميز وخدمته السريعة لعملائه داخل السعودية وخارجها. وقد نما لتصبح علامته التجارية واحدة من أكثر العلامات التجارية الوطنية المفضّلة في المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال قاعدة ثابتة تأسست على قيم وأخلاقيات راسخة وأنظمة عمل متطورة، وشراكات قوية.

ويتطلع “البيك” للمشاركة في تقديم سباق الجائزة الكبرى للمجتمع في المملكة وسينظم عددًا من الحملات التي تتيح لعشاق الفورمولا 1 الاستمتاع بالحدث. كما سيعمل “البيك” على تطوير برامج مجتمعية مؤثرة لتشجيع الابتكار. وسيكون “البيك” بمذاقه المميز متواجد في المناطق الثلاثة المخصصة لخدمة مشجعي الفورمولا 1 خلال فترات السباق.

وعقب توقيع اتفاقية الشراكة، قال مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لسباق جائزة السعودية الكبرى: “فيما نقترب من انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى الأول بعد نحو شهر من الآن، يسعدنا انضمام “البيك” إلى عائلتنا ونحن متحمسون للعمل معًا، باعتبارها واحدة من أكثر العلامات التجارية رواجًا في المملكة، والتي تقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع ونحن نتطلع إلى التعاون المشترك بيننا ودعم إستراتيجياتهم المدروسة في المنطقة”.

حدث عالمي:

ومن ناحيته، أعرب “البيك” عن سعادته للمشاركة في النسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى قائلًا: “نفخر بأن نكون جزءًا من هذا الحدث العالمي، حيث بذلت جائزة السعودية الكبرى جهودًا مشكورة لجلب قمة رياضة السيارات في العالم وفتح المجال أمام المجتمع في المملكة العربية السعودية للاستمتاع بها وإبهار العالم، فهذه البطولة تحمل في طياتها قيمًا عظيمة مثل التميز والابتكار والتصميم والمسؤولية والاحترام”.

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