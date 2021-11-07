قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه بإمكان صاحب العمل متابعة جميع معاملاته إلكترونيًا عبر خدمة “متابعة الطلبات”.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل متابعة المعاملات ومعرفة حالة الطلبات إلكترونيًا.

خطوات الاستفادة من الخدمة

وأوضحت التأمينات، عبر حسابها في “تويتر”، أن المستفيد من هذه الخدمة هو صاحب العمل، من خلال 4 خطوات كالتالي:

1- الدخول على الصفحة الرئيسية

2- اختيال أيقونة أعمال

3- اختيار أيقونة متابعة الطلبات

4- تعبئة البيانات ثم الضغط على استعلام