نفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العميد ركن تركي المالكي، مساء اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن.

وقال المالكي: “إن الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن غير صحيحة فالتحرك وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في كافة جيوش العالم”.

وأضاف التحالف أن تحرك وإعادة تموضع القوات بناءً على التقييم العملياتي والتكتيكي أمر معمول به في كافة جيوش العالم، وهو ما يجري باستمرار، هذه التحركات تتوافق مع إستراتيجية التحالف بمنطقة العمليات وضمن إطار مرونة ومواءمة الخطط العسكرية، وبما ينسجم مع إستراتيجية التحالف لدعم القوات الشرعية اليمنية.

ويؤكد التحالف مجددًا على وقوفه مع الشعب اليمني الشقيق ودعم الجيش الوطني اليمني لاستعادة الدولة والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق الأمن والاستقرار.