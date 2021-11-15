أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأوضحت قوات التحالف أنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن الميليشيا الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته نفذت (26) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال تحالف دعم الشرعية إن الاستهدافات دمرت (18) آلية عسكرية ومخازن أسلحة وخسائر بشرية تجاوزت (140) عنصرًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن قواته نفذت (11) عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وأكد دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.