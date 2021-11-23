أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 17 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب و البيضاء خلال الـ 24 الماضية

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن عمليات الاستهداف نتج عنها تدمير 12 آلية عسكرية والقضاء على 110 عناصر إرهابية.