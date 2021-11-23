أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 17 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب و البيضاء خلال الـ 24 الماضية
وأضاف تحالف دعم الشرعية أن عمليات الاستهداف نتج عنها تدمير 12 آلية عسكرية والقضاء على 110 عناصر إرهابية.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 17 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب و البيضاء خلال الـ 24 الماضية
وأضاف تحالف دعم الشرعية أن عمليات الاستهداف نتج عنها تدمير 12 آلية عسكرية والقضاء على 110 عناصر إرهابية.
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