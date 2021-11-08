أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (31) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (19) من الآليات العسكرية والقضاء على (115) عنصرًا إرهابيًا.

التحالف يدمر زورقًا حوثيًا

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم عن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك مؤكدًا استمرار انتهاك المليشيا لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة .

وأشار إلى أن السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.