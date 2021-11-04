أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف تحالف دعم الشرعية عن نتائج العمليات والتي أسفرت عن تدمير 14 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا.