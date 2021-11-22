أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 22 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن الاستهدافات دمرت (16) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (115) عنصرًا إرهابيًا.

وأفاد تحالف دعم الشرعية أنه نفذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مؤكدًا أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، وموقع لتخزين الصواريخ الباليستية.

وجددت التأكيد على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.