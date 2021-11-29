أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 15 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب والجوف اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 15 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب والجوف اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا.
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