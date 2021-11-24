أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ (15) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (95) عنصرًا إرهابيًا.