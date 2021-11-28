أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي، مشيرًا إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والجوف اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية ولفت إلى أن الاستهدافات دمرت (9) آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (110) عناصر إرهابية.