أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض فتح بوابة القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس .

مساران:

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه المرحلة تشمل مسارين الأول صباحي والأخر مسار مسائي، ويتم القبول فيها طبقا لاجتياز المتدرب والمتدربة مرحلة الدبلوم للكليات التقنية، مبيناً أن المؤسسة تتيح لمتدربيها استكمال تدريبهم في جميع المراحل للوصول إلى هذه الدرجة.

جميع التخصصات:

وأشار إلى أن هذه البرامج متوفرة في كل من الرياض والخرج حاليا لجميع التخصصات، وما يزال التوسع مستمرا في هذه البرامج؛ ليشمل جميع محافظات منطقة الرياض لتهيئة أعلى مستويات التدريب في كل محافظة .