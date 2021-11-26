يطمح النصر في الظهور بشكل مميز ضد الأهلي اليوم، وتحقيق فوز هام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يعتمد على التسديد:

ويُعد النصر أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تسجيل 5 أهداف من خارج المنطقة، نجح نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل 3 أهداف منها.

ويأمل لاعبو العالمي في خطف نقاط مباراة اليوم، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية؛ ما تسبب في إقالة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.