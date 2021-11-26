يدخل الفريق الأول لكرة القدم لكل من النصر والأهلي مواجهة اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يسعى الفريقان لتحسين نتائجهما الأخيرة بعد خسارة الأهلي ضد أبها بهدفين نظيفين وتعادل النصر ضد الرائد.

قائمة النصر المتوقعة :

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الأهلي المتوقعة في حراسة المرمى : نواف العقيدي ، في قلب الدفاع : محمد آل فتيل، فونيس موري، سلطان الغانم، منصور الشمري.أما خط المنتصف : عبدالله الخيبري و وعبدالمجيد الصليهم عبدالله العسيري ، تاليسكا، خالد الغنام أما خط الهجوم : فينسينت أبو بكر.

النتائج السلبية للنصر :

ويدخل النصر اللقاء ويحاول الخروج من دوامة النتائج السلبية، ويذكر بأن آخر انتصار للنصر كان في دور ربع النهائي خلال دوري أبطال آسيا.

قائمة الأهلي المتوقعة :

ويدخل الأهلي بالتشكيلة المتوقعة في حراسة المرمى: محمد الربيعي أمام خط الدفاع : عبدالباسط الهندي، حمدي النقاز، إزغيان اليوسكي كما يعوض دانكلير محمد الخبراني.

وفي المنتصف: علي الأسمري وفيليب برادريتش عبدالرحمن الغريب، سلمان المؤشر ، محمد المجحد وفي خط الهجوم: عمرو السومة.