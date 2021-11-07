شهدت الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، وفي مقدمتهم نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو.

سيطرة اللاعبين الأجانب

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفا سكور” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت سيطرة من اللاعبين الأجانب.

وتواجد ثنائي سعودي فقط في التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ11، بعد تألقهم اللافت في الجولة العاشرة، التي شهدت ظهور 4 لاعبين أجانب فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيلة الجولة الـ11 في دوري المحترفين

وجاء تشكيل الجولة الـ11 المثالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ حارس مرمى الفتح، ماكسيم كوفال، وفي الدفاع؛ رينيه سانتوس “الرائد”، إياغو سانتوس “التعاون”، وثنائي الهلال، ناصر الدوسري ومحمد البريك.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ سوزا “الاتفاق”، التونسي سعد بقير “أبها”، وثنائي نادي الرائد، المغربي محمد فوزير والبرتغالي إيدير لوبيز، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو ومواطنه كورونادو.