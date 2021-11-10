تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد أستراليا المقرر إقامتها في سيدني، يوم غد الخميس، في إطار مواجهات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

الأخضر في تصفيات كأس العالم

وقبل مباراة الغد، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني.

وتُعتبر مواجهة الغد هي الرابعة بين المنتخبين في أستراليا، ولم يتمكن الأخضر من تحقيق أي فوز هناك، الأمر الذي يحفز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل منتخب السعودية المتوقع غدًا

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مباراة السعودية ضد أستراليا بشكل حذر، من أجل امتصاص الحماس الجماهيري الذي سيمنح لاعبي الكنغر دفعة معنوية كبيرة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف.

ويتوقع أن يبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم بتشكيل مكون من؛ في حراسة المرمى فواز القرني بدلًا من محمد العويس المصاب، وفي الدفاع؛ علي البليهي، زياد الصحفي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد.

وفي خط الوسط كل من؛ محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، فهد المولد وسالم الدوسري، ويقود هجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم صالح الشهري، ليحتفظ رينارد بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء والدفع بهم في الوقت المناسب.