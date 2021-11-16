أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، سعد الخلب، توقيع اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بقيمة 115 مليون دولار.

الأسواق العالمية:

وأشار الخلب في مقابلة مع “العربية” إلى سعي البنك للتوسع ليشمل الأسواق العالمية، قائلًا: إن البنك وقع اتفاقيات مع بنك المال الأردني والأهلي العراقي بـ55 مليون دولار.

وأوضح أن دور البنك الرئيسي هو مساعدة المصدرين للخدمات والمنتجات سعودية المنشأ للخارج، ودعم القطاعات ذات العلاقة في سلاسل إمدادات التصدير.

وشرح أن الاتفاقيات الموقعة أمس الاثنين تأتي استكمالًا للاتفاقيات السابقة، إحداها اتفاقية بـ30 مليون دولار مع بنك المال الأردني ليستفيد من هذه الاتفاقية المصدرين من السعودية إلى السوق الأردنية، بجانب اتفاقية بـ25 مليون دولار مع البنك الأهلي العراقي.

وأضاف أن البنك وقع وثيقة لدعم الاعتمادات المستندية للمصدرين السعوديين عن طريق بنك “ساب” في السعودية بقيمة تفوق 60 مليون دولار لتساعد بنك ساب على أخذ مخاطر أكبر ومنح تسهيلات أكبر للمصدرين.