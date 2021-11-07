في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية العراقية التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توالت ردود الفعل الدولية المنددة بهذه الجريمة الإرهابية التي تستهدف جر البلاد إلى الفوضى.
التعاون الإسلامي تدين استهداف مصطفى الكاظمي
فقد أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, مؤكّدة أنها تتابع ببالغ الانشغال تطورات الوضع في جمهورية العراق.
وأكّد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وشدد معاليه على ضرورة الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعياً كافة الفاعلين السياسيين في العراق إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم.
جريمة تستهدف الدولة
كما استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بأشد العبارات محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،”نستنكر بأشد العبارات المحاولة الدنيئة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي فجر اليوم”، مضيفًا أن “العدوان الذي تعرض له منزل رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة إنما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها”.
ولفت إلى أن “الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال رئيس الوزراء، إنما يؤكد مجددًا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون”، معربًا عن “الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والعودة به إلى الخلف”.
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