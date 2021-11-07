في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية العراقية التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توالت ردود الفعل الدولية المنددة بهذه الجريمة الإرهابية التي تستهدف جر البلاد إلى الفوضى.

التعاون الإسلامي تدين استهداف مصطفى الكاظمي

فقد أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, مؤكّدة أنها تتابع ببالغ الانشغال تطورات الوضع في جمهورية العراق.

وأكّد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.

وشدد معاليه على ضرورة الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعياً كافة الفاعلين السياسيين في العراق إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم.

جريمة تستهدف الدولة

كما استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بأشد العبارات محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي.