أعلنت وزارة التعليم عن بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر، بينما تبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ، وعلى مدى ثلاثة أيام عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

اختبارات عن بعد:

وتُجرى الاختبارات عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح؛ لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم (12) عامًا، أمّا الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة.