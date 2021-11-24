أنهى اليوم طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بجميع المناطق والمحافظات أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضوريًّا وعن بُعد، وذلك وفق البروتوكولات الوقائية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”.

آلية رفع النتائج عبر نظام نور:

وتواصل المدارس رصد درجات الطلبة في الاختبارات، وتدقيقها لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات، واستكمال رفع النتائج على نظام نور، وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد شكّلت لجانًا لتنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ، وتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ، والمتابعة مع الطاقم التعليمي من مشرفين وموجهين ومديري المدارس، ضمن منظومة تعليمية واحدة.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول:

ومن المقرر أن تبدأ غدًا الخميس إجازة الفصل الدراسي الأول، لمدة عشرة أيام، حيث تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل؛ ليعود الطلبة إلى مدارسهم الأحد 6 ديسمبر في بداية الفصل الدراسي الثاني.