أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام الدليل الإرشادي لمترجمي لغة الإشارة بوسائل الإعلام، بالتعاون مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة، مستهدفين المترجمين والعاملين في وسائل الإعلام.

تفاصيل دليل التواصل الحكومي

ويتضمن الدليل أكثر من 195 مصطلحًا تستخدم في نشرات الأخبار، عبر فصولٍ متنوعة بأسلوب بصري مبسط، يعزز من معلومات المتلقي حول بيئة الصم وضعاف السمع، كما يتضمن أهم القواعد الأساسية في تعلم لغة الإشارة، وقائمة بالحروف الأبجدية الإشارية، مرفقًا بها الرسوم التوضيحية لكل حرف، وصورًا لأهم المفردات المستخدمة في بيئة العمل الإعلامي.

وأكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن الدليل يعكس اهتمام وزارة الإعلام بوصول الرسالة الإعلامية إلى جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وتنوع احتياجاتهم، موضحًا أهمية تحقيق التأثير الإيجابي، وتطوير مهارات مترجمي لغة الإشارة، لتيسير وصول المعلومة إلى تلك الفئة العزيزة.

وشدد الدكتور المغلوث على أن الدليل ينطلق من حق فئة الصم وضعاف السمع في تلقي المعلومات عبر وسائل الإعلام بأبسط أسلوب وأسهله، مبينًا أنه يأتي ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية التي يقوم المركز بإعدادها مع الجهات ذات الصلة.

الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة

من جانبه أشار مؤسس الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة علي الهزاني إلى أن الدليل يساعد في وجود قاعدة موحدة للمصطلحات الإعلامية الأكثر شيوعًا، لضمان وضوح الرسالة للفئات المستهدفة من الصم، مضيفًا أنه يساعد المترجمين في تطوير مهاراتهم الإعلامية، ويسهم في تقديم معارف أساسية ومهارات للعاملين في وسائل الإعلام من مراسلين ومقدمي برامج.

يذكر أن عددًا من كليات التربية الخاصة وأقسامها في المملكة واكب مراحل إصدار الدليل عبر مراجعة المحتوى، وتدقيق المصطلحات الواردة، وتقديم المقترحات حولها، وذلك بالتعاون مع أكاديميين في التربية الخاصة، ومتخصصين في لغة الإشارة، بهدف تحقيق الأثر المرجو.

ودعا مركز التواصل الحكومي إلى تحميل الدليل من خلال الرابط