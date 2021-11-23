أصبح شهر نوفمبر ذا فأل حسن لنادي الهلال ولجماهيره، وذلك بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية خلال آخر سنتين مساء اليوم الثلاثاء.

8 ألقاب تُسعد جماهير زعيم أكبر قارة بآسيا:

ويملك الزعيم 8 ألقاب آسيوية متنوعة منها 4 ألقاب لدوري الأبطال، لقبين في كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي مرتين ليُصبح مجموع الألقاب ثمانية ألقاب آسيوية تكرس سيطرة الزعيم على أكبر قارة في العالم.

وكانت جماهير الزعيم أعربت عن فرحتها الشديدة بالتتويج اليوم على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية دون رد أحرزها كل من ناصر الدوسري والمالي موسى ماريجا.

الزعيم لايُخيب آمال جماهيره:

وتوج البحريني الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الزعيم باللقب الآسيوي بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان اللاعب سالم الدوسري تُوج بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج الكوري.

ولعب الموج الأزرق دورًا حاسمًا في تتويج الزعيم باللقب الآسيوي، حيث حضرت الجماهير قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية، وسط تشجيع كبير، ما ساهم في التألق اللافت للاعبي الزعيم.