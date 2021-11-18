أشاد رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر بنجم الزعيم والمنتخب السعودي الأول، سالم الدوسري، مؤكدًا أنه الأفضل في آسيا خلال الفترة الحالية.

الجابر يُشيد بإمكانيات سالم الدوسري

وظهر سامي الجابر بجوار سالم الدوسري في مقطع فيديو عبر حسابه على “سناب شات”، وقال له: “أنت أفضل لاعب في آسيا الآن.. والشعب السعودي بالكامل يفخر بك.. لا أعرف لماذا الاتحاد القاري حاجب الجائزة؟!”.

ويُعد سالم من أبرز الأسلحة الهجومية سواء في الهلال أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث ظهر بشكل لافت خلال منافسات عام 2021، بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.

ويطمح سالم الدوسري في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتكليل مجهوده هذا العام بحصد لقب دوري أبطال آسيا 2021، والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد نسخة 2019.

نهائي دوري أبطال آسيا

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز، يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بقيادة طاقم تحكيم إماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتوقع أن تشهد المباراة النهائية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتجاوز عقبة بوهانغ أملًا في حصد اللقب الثامن.