أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية بدء القبول في مرحلتي البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443هـ.

وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى الاثنين 6 ديسمبر 2021م (لبرامج البكالوريوس)، والسبت 11 ديسمبر 2021م (لبرامج الماجستير)، عبر البوابة الإلكترونية.

التخصصات المتاحة

وأبانت أن القبول سيكون متاحاً في مرحلة البكالوريوس لتخصص القانون، وهو برنامج مواكب للتطورات التشريعية والتنظيمية في المملكة, وتخصص الإعلام الرقمي وهو برنامج يُعنى بدراسة الإعلام بشكله التقني المتطور الممزوج بالتطبيقات العملية والمهارية، فيما ستكون تخصصات مرحلة الماجستير بالشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، في إدارة الأعمال MBA لإعداد كوادر مميزة في بيئة الأعمال، إلى جانب أربعة برامج صحية وهي: ماجستير التمريض المتقدم في الرعاية الصحية الأولية، وهو البرنامج الأول من نوعه بساعات تدريبية إكلينيكية فعلية ومكثفة. وماجستير إدارة الرعاية الصحية لإعداد كوادر لشغل الأدوار القيادية في قطاع الرعاية الصحية. وماجستير التعليم الطبي والذي يهدف لإعداد المشاركين لتطوير التعليم الطبي في المناهج والتدريس والتقييم والبحث، بالإضافة للماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، لتمكين طاقات متخصصة بتحسين الرعاية الصحية وتبني الابتكار التقني في مجال سلامة المرضى.

رابط بوابة القبول

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة بوابة القبول على الرابط: https://info.seu.edu.sa/ .