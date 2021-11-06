أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه توجد حالة واحدة لإعفاء الذهب من ضريبة القيمة المضافة عند توريده، وفق اشتراطات توريد المعادن المخصصة للاستثمار “الذهب والفضة والبلاتين”.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الذهب يكون خاضعًا للضريبة بنسبة “صفر” إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلًا للتداول في سوق السبائك العالمية فقط.

درجة نقاء الذهب:

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% فيكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وتابعت الهيئة: تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.