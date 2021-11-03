نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في استعادة بريقه خلال الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجماهير سبب انتفاضة نادي الشباب:

وكشف الناقد الرياضي تركي الغامدي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كواليس حديثه مع أحد لاعبي الشباب بشأن انتفاضة الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أن الجماهير سبب التألق.

وقال الغامدي: “كنت أتكلم مع أحد اللاعبين الأساسيين عن الروح والحماس والمستوى في آخر مباراتين أمام الاتحاد والطائي.. قال لي بالحرف الواحد: “الجمهور اللي كان في المدرج يهتف لنا من وقت الإحماء للنهاية هو وقود حماسنا.. تعاهدنا ما نطلعهم زعلانين”.. وصلت الرسالة يالشيوخ؟!!”.

الليوث يستضيف النصر:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.