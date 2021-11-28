شهدت الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي اُختتمت منافساتها، اليوم الأحد، حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

الجولة الـ13 الأكثر حضورًا جماهيريًا

وسجلت الجولة الـ13 أعلى حضور جماهيري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث بلغ عدد الحضور 102 ألف و472 مشجعًا، ويتواجد جمهور الاتحاد في الصدارة.

وشهدت الجولة الـ13، 4 تعادلات بين الفتح وضمك بنتيجة 5/5، التعاون مع الفيحاء، أبها والهلال بنتيجة 1/1، وتعادل الباطن والحزم سلبيًا، وفاز الشباب على الرائد، الاتفاق على الفيصلي، النصر على الأهلي، وتجاوز الاتحاد فريق الطائي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ13 كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب وضمك، ثم الهلال برصيد 20 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم النصر بـ17 نقطة، يليه الاتفاق بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي والفيصلي، ثم أبها في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الباطن، وبفارق نقطتين عن التعاون، الحزم، فيما يتذيل الطائي الترتيب بـ10 نقاط.