بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع معالي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة خليفه شاهين المرر ، أولويات العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها بما يسهم في تلبية تطلعات دول مجلس التعاون ومواطنيه.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمشاركة معالي رئيس فريق المفاوضات الخليجي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، اليوم على هامش منتدى صير بني ياس، في مدينه دبي.

استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث سبل تعزيز مجالات العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون. إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه استعرض معالي رئيس فريق المفاوضات الخليجي مستجدات ملف المفاوضات مع بعض الدول، والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يخدم مصالح دول المجلس، ويعزز حضورها الإقليمي والدولي بما يسهم في تلبية تطلعات شعوبه في التقدم والرخاء والازدهار، تحقيقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ .