دعت وزارة الحج والعمرة 473 متقدماً على الوظائف الشاغرة (بند المستخدمين) والمعلن عنها سابقاً في موقعها الالكتروني في تاريخ 27 ربيع الاول 1443هـ، لإجراء المقابلات الشخصية.

تفاصيل المقابلات الشخصية

وأهابت الوزارة، بالمتقدمين ضرورة مراجعة وسائل الاتصال (البريد الإلكتروني – رقم الجوال) من واقع بياناتهم المسجلة بمنصة التوظيف الخاصة بوزارة الحج والعمرة لمعرفة مواعيد إجراء المقابلات الشخصية لكل متقدم.

شرط أساسي للترشح

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً للترشح، ولا يعني ذلك القبول النهائي للمرشح.