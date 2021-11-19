أكد هشام سعيد، متحدث وزارة الحج والعمرة، أنه تم إتاحة خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة.

فيديو | متحدث الحج والعمرة: خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة متاحة طوال العام لجميع أنواع التصاريح المطروحة خلال تطبيق #اعتمرنا#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/alp1oQXC4z

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021

متاحة طوال العام:

وقال سعيد في تصريحات إلى “نشرة التاسعة”، على قناة الإخبارية: إن خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة متاحة طوال العام لجميع أنواع التصاريح المطروحة خلال تطبيق اعتمرنا.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة جديدة يمكن من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

تحديث توكلنا واعتمرنا:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يمكن تحديث تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسيتاح معرفة الأوقات.

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