أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن المربعانية هي البداية الفعلية لفصل الشتاء، مبينا أن بدايتها ستكون في 7 ديسمبر المقبل، ونهايتها في 14 يناير من العام المقبل.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن دخول فصل الشتاء فلكياً، وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض، سيكون في 21 ديسمبر، وذلك بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي”.

وتابع عبدالعزيز الصحيني “أن الشمس لا تزال تتجه ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي ما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار”، مضيفا أن ذلك يُعد سببا من أسباب انخفاض الحرارة بسبب قصر مكوث الشمس نتيجة لقصر النهار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.