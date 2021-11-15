أعلنت شركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها لتصبح 224.59 مليون ريال بما يمثل نسبة 34.55% من رأس مال و البالغ 650 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة تعود إلى زيادة رأس مال بقيمة 307 ملايين ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 يوليو. وسيستمر تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في تداول و التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألاف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98%.

مؤشر السوق الموازية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقات.