أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إحصائية بالبلاغات التي تم رصدها وتلك التي تمت مباشرها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: “رصد قسم الجرائم الإلكترونية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الربع الثالث من العام الحالي 589 بلاغًا في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

إجمالي البلاغات المرصودة

وأوضح المركز أن إجمالي البلاغات المرصودة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي 589 بلاغاً.

وأضاف أنه تم تحويل 564 بلاغاً للجهات المختصة، و25 بلاغاً لم يتم التعامل معها لكونها وقعت خارج المملكة أو مخالفات تم التعامل معها سابقاً.