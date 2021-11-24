دشَّنت الخطوط السعودية اليوم أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف “سكاي تيم” العالمي في صالة المغادرة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان بن وضاح طرابزوني.

ميزة تنافسية للخطوط السعودية

وأوضح المهندس إبراهيم العُمر أن صالات الفرسان تُعدُّ ميزة تنافسية للخطوط السعودية، فالتجهيزات المتوفرة والخدمات المقدمة جرى اعتمادها بعناية وبتصميم يتناسب مع تطلعات الضيوف، وهي تندرج ضمن خططها الرامية لتحسين تجربة السفر, مؤكدًا أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر للقيادة الرشيدة ـــ أيدها الله ـــ نقلة نوعية فيما يتعلق باستضافة وتنظيم العديد من المناسبات والفعاليات العالمية، ولعلّ من أبرزها في مدينة جدة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكذلك سباق “فورمولا 1” وغيرها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة توافد المشاركين والمهتمين والزوّار لهذه الفعاليات من مختلف دول العالم، والناقل الوطني ليس معنياً فقط بنقلهم، بل بتطوير باقة الخدمات في مواقع الخدمة كافة، وصالة الفرسان بالتأكيد من ضمن هذه الخدمات.

وأشأر العُمر إلى أن الصالة الجديدة تُعدُّ أكبر صالات الأعضاء دائمي السفر على مستوى أعضاء تحالف “سكاي تيم” العالمي البالغ عددها (19) شركة طيران من مختلف قارات العالم، وهي تُعدُّ مكاناً مفضلاً للضيوف للانتظار والاسترخاء وإنجاز الأعمال والترفيه، وقد رُوعي عند إنشائها جميع الفئات العمرية لقضاء أجمل الأوقات في الصالة.

رصيد زاخر بالجوائز والاستحقاقات

وأشار إلى أن ” الخطوط السعودية” وعلى الرغم من رصيدها الزاخر بالجوائز والاستحقاقات الدولية ومن أبرزها حصولها مؤخراً على جائزة “شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م” ضمن جوائز شركة “سكاي تراكس”، فإنها تسعى للتطوير المستمر لمنظومة خدماتها من خلال التقييم والمراجعة من جانبٍ، والاستماع لملحوظات الضيوف من جانبٍ آخر،إذْ إنَّ قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي هو ميدان للتنافس بين مختلف الناقلات لتقديم أحدث وأرقى الخدمات.

الجدير بالذكر أن مساحة الصالة الجديدة تقدر بـ (3,5) آلاف متر مربع وتستوعب حوالي (10) آلاف ضيفٍ في اليوم،جُهِّزَت وفق أكثر الإجراءات أماناً صحياً وأحدث المعايير، بما يضمن توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات راقية لضيوف “السعودية” المميزين من المسافرين على الدرجتين “الأولى” و “الأعمال”، وكذلك أعضاء برنامج الفرسان، وحاملي بطاقات “إيليت” و “إيليت بلس” على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحتوي على أماكن راقية وأجنحة مميزة للانتظار توفر قمة الراحة والرفاهية والخصوصية.

وخصصت “السعودية” مركز الأعمال بما يُمكّن الضيوف من إنجاز أعمالهم, حيث جُهِّزَ بأحدث الوسائل وأفخمها، بالإضافة إلى منطقة الاسترخاء، وكذلك منطقة الجلوس في أجواء الطبيعة التي تتضمن مناظر ونباتات طبيعية، إلى جانب الركن الخاص بالأطفال المجهز بوسائل متعددة لممارسة الهوايات المختلفة، ويضاف إلى ذلك تجهيز منطقة الطعام بباقةٍ واسعة من الاختيارات وقوائم الطعام التي أُعِدَّت بعنايةٍ فائقة، وبما يُرضي جميع الأذواق، وغير ذلك من الأقسام التي ترتقي لتطلعات الضيوف ،إلى جانب توفير كوادر عالية التأهيل والتدريب للعمل بصالات الفرسان من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية للضيوف بأسلوب مهني رفيع.