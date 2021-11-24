تبدأ الخطوط السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى كل من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية ومانشستر في المملكة المتحدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار جائحة كورونا، إلى جانب تعزيز موقعها التنافسي على الوجهات الدولية، وهي ما تركز عليه إستراتيجيتها الجديدة.

11 ديسمبر:

واعتباراً من الحادي عشر من ديسمبر القادم، تستأنف الخطوط السعودية رحلاتها بين كل من جدة ولوس أنجلوس بإجمالي 38 رحلة أسبوعية في الاتجاهين، وبما يزيد على (11,3) ألف مقعد، بطائرتها من طراز بوينج (B777-300ER) المزودة بـ 12 جناحاً للدرجة الأولى إلى جانب 36 مقعداً لدرجة رجال الأعمال، و 242 مقعداً لدرجة الضيافة، وكذلك الفئة الأخرى من الطراز ذاته، التي يبلغ عدد مقاعدها في درجة الأعمال 30 مقعداً و 351 مقعداً لدرجة الضيافة.

جدة ومانشستر:

كما تم تحديد الخامس عشر من ديسمبر موعداً لعودة رحلات “السعودية” بين جدة ومانشستر بواقع 24 رحلة أسبوعية في الاتجاهين, وخصصت أكثر من 7 ألآف مقعد عبر طائراتها من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر المتميزة برحابة المقاعد وأحدث التقنيات التي تضفي على تجربة السفر متعة ورفاهية.

يُذكر أن رحلات الخطوط السعودية الدولية تصل إلى (4) قارات حول العالم عبر شبكة رحلات منتظمة، كما توفر باقة من الخدمات عبر موقعها على شبكة الإنترنت (هنا) والتطبيقات على الأجهزة الذكية والتي تمكن الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات السفر.