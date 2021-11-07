أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.

استهداف منزل مصطفى الكاظمي

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملة وتفصيلاً “.

وأوضح، أن “محاولة الاغتيال تمّت من خلال 3 طائرات مسيرة”، مبيناً، أن “القوات الأمنية أسقطت طائرتين، أما الطائرة الثالثة فقد هاجمت منزل رئيس الوزراء”.

وأكد معن، على “فتح تحقيق واسع، فضلاً عن تشكيل فرق عمل كاملة تعمل على تسخير جميع الموارد والجهود للوصول للجناة، من خلال متابعة وتحديد الكاميرات ومناطق الانطلاق، فضلاً عن الآلية المستخدمة”.

تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي

وتعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وإصابة عناصر من فريق حمايته.

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إنّ “محاولة اغتيال فاشلة تعرّض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخّخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد”.

الكاظمي يؤكد سلامته

وظهر الكاظمي في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أكد فيه أنه بخير وأنه مستعد للاستشهاد في سبيل العراق.

وقال الكاظمي : كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

وأضاف : أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق.