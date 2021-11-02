نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط مخطط إجراميّ لتهريب المخدرات للمرة الثانية في أسبوع، حيث ضبطت 1,785,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي.

إحباط مخطط إجرامي لتهريب (1,785,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة.

⁧#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/v957E96vlv — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 2, 2021

القبض على مستقبلي الشحنة:

وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة في محافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحةً أنه تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شحنة عنب:

وقبل أيام أحبطت مكافحة المخدرات مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والقبض على المتورطين فيها.

مقر جديد لمكافحة المخدرات:

وأسهم تدشين المقر الجديد لمديرية مكافحة المخدرات في وقت سابق، وما يشتمل عليه من تجهيزات أمنية ولوجستية وتقنية حديثة، في رفع مستوى الأداء بين رجال مكافحة المخدرات، ويدعمهم في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج المخدرات وتهريبها وترويجها، ويمكنهم من التصدي لنشاطاتها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

إجراءات حازمة:

وتحارب المملكة تجارة المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، وتطور أدواتها باستمرار لردع العصابات الإجراميّة التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها، وتشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها.

وتتعامل المملكة مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيًّا وقضائيًّا وأمنيًّا، وضربت بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن، لتتحقق العديد من الإنجازات الأمنيّة؛ وذلك بسبب الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاعات الأمنية ما يمكن رجال الأمن من أداء مهامهم بكفاءة عالية، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في المملكة، والتصدي لنشاطات العصابات الإجرامية، التي تستهدف أبناء الوطن بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.