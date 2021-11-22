نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو توعوي للتحذير من مخاطر المخدرات.

#حياتك_أغلى فلا تجعل المخدرات تقودها للضياع والتهلكة .. pic.twitter.com/YNAj57XkGt

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 22, 2021

وعلقت الداخلية على الفيديو المنشور على حسابها بموقع تويتر بالقول: حياتك أغلى فلا تجعل المخدرات تقودها للضياع والتهلكة.

ضحايا المخدرات:

واستعرض المقطع ضحايا المخدرات ومنهم ريم التي خسرت ابنها بسبب تعاطيه المخدرات، وخالد الذي خسر والده بسبب استمراره في تعاطي المخدرات، وعبدالرحمن الذي خسر ولد عمره بسبب رغبته في تعاطي تلك السموم.

وضمن النماذج التي استعرضها الفيديو كذلك، الجوهرة التي خسرت أعز صديقاتها بسبب تعاطيها مادة الحشيش، وعبدالله الذي خسر أخاه بسبب وقوعه بالمخدرات من أصدقاء السوء.