شدد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري على صعوبة مواجهة أستراليا غدًا، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

الدوسري يؤكد صعوبة المباراة

وتحدث سالم الدوسري في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة السعودية ضد أستراليا الذي عُقد، اليوم الأربعاء، قائلًا: “مباراة الغد صعبة بالتأكيد ولكن هدفنا هو النقاط الثلاثة”.

وعن لعب الكنغر في أستراليا بحضور الجمهور، علق سالم الدوسري قائلًأ: “الحضور الجماهيري لن يؤثر علينا لأننا لاعبين محترفين، وقادرين على اللعب تحت الضغوطات”.

ويتواجد سالم في قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمباراتي أستراليا وفيتنام، بعد غيابه عن مواجهتي اليابان والصين ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بسبب معاناته من الإصابة.

أستراليا تستضيف السعودية غدًا

وتلعب السعودية ضد أستراليا في سيدني، يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ويطمح الأخضر في الظهور بشكل مميز ومواصلة انتصاراته.

وخاض الكنغر مبارياته الأخيرة خارج البلاد، بسبب القيود الصارمة لانتشار فيروس كورونا، ليؤكد مدرب المنتخب، غراهام أرنولد أن اللعب وسط الجماهير أمام الأخضر سيمنحهم الحماس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).