يُنافس نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، على أفضل هدف في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الدوسري يُنافس غريب وكارلوس على أفضل هدف:

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء هدف الدوسري في المقدمة.

واختارت اللجنة الفنية هدفين من مباراة الهلال ضد الأهلي، حيث يُنافس هدف الدوسري والهدف المميز الذي سجله عبدالرحمن غريب في شباك الزعيم، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كما يُنافس على هدف الجولة العاشرة، الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور في شباك الطائي، خلال المباراة التي انتهت بتحقيق الليوث لفوز عريض بثلاثية دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب بـ18 نقطة، يليه الهلال برصيد 16 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع الرائد، وبفارق نقطة عن النصر، يليه الفتح بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وحل الفيصلي عاشرًا برصيد 11 نقطة.

ويتواجد الحزم في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الباطن بـ9 نقاط، وبفارق نقطتين عن الطائي، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.